"مركز الانسان" يدين الاعتداء على كنيسة الجثمانية في القدس

دان مركز إنسان للديمقراطية والحقوق اليوم السبت، الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة بحق الأماكن المقدسة والمقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية والتي كان أخرها اقدام مستوطن على حرق كنيسة الجثمانية.

وأكد المركز في تصريح صحفي وصل لفلسطين اليوم نسخة عنه مساء اليوم السبت، أن جرائم واعتداءات المستوطنين لا يمكن أن تقع الا تحت غطاء جنود الاحتلال وتواطؤهم وهو ما يمثل انعكاساً خطيراً ومؤشراً لتشجيعهم لارتكاب المزيد من الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين.

وطالب المركز، بتشكيل لجنة تحقيق دوليّة خاصّة، للتحقيق في الاعتداءات المتكررة والمتزايدة التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربيّة المحتلّة.

وأشار إلى أن تجاهل المجتمع الدولي لهذه الجرائم والاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين، يشّجع جنود ومستوطني الاحتلال الاستمرار في هذه الاعتداءات والجرائم بحق الفلسطينيين.

يذكر أن مستوطنًا أقدم أمس الجمعة الموافق 4/12/2020 على اقتحام كنيسة الجثمانية وقام بسكب المواد المشتعلة داخلها، ثم أضرم النيران، مما أدى الى احتراق عدة مقاعد بشكل جزئي، قبل أن يتصدى له المواطنين.