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بعثة فلسطين في الأمم المتحدة تُحضر مذكرات لمجلس الأمن لتوثيق جرائم الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 12:30 - 05 ديسمبر 2020
رياض منصور مبعوث فلسطين في الامم المتحدة رياض منصور مبعوث فلسطين في الامم المتحدة
تقارير
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قال مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة السفير رياض منصور صباح اليوم السبت 5/12/2020، ان بعثة فلسطين بصدد تحضير مذكرات لمجلس الامن، والامين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة لتوثيق وإدانة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بحق شعبنا، وآخرها محاولة إحراق كنيسة الجثمانية في القدس المحتلة.

وأضاف منصور خلال تصريحات اذاعية، ان المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته بهذا الشأن، على قاعدة القانون الدولي والإنساني، وملاحقة المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم.

وحول التصويت على قرارات متعلقة بفلسطين خلال الفترة المقبلة، أوضح منصور انها روتينية وسيتم اعتمادها بنفس الوتيرة السابقة لصالح فلسطين، مؤكدا انه بالرغم من الهجمة الشرسة التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية واسرائيل على القضية الفلسطينية خلال العام الماضي، إلا أنها لم تغير شيئا من موقف المجتمع الدولي المساند لها، خاصة القضايا السياسية الاساسية الحقوق الوطنية الثابتة لشعبنا.

 

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