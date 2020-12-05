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صحة رام الله توضح بشأن قرار الاغلاق الشامل

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:15 - 05 ديسمبر 2020
كيلة كيلة
تقارير
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نفت وزارة الصحة الفلسطينية برام الله اليوم السبت 5/12/2020 ما ورد في بيان مزور منسوب لوزيرة الصحة  د. مي الكيلة حول الإغلاق الشامل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها اليوم، أنه ما ورد في البيان المزور عارٍ عن الصحة، وستتخذ وزارة الصحة الإجراءات القانونية لملاحقة ناشري هذه المعلومات المضللة.

وتابعت أن الحكومة الفلسطينية لم تصدر أي قرار بالإغلاق الشامل، منوهة المواطنين الكرام إلى استقاء الأخبار المتعلقة بالوضع الوبائي وقرارات الحكومة من الأخبار الصادرة عن الجهات الرسمية والصفحات الرسمية لرئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

من جهتها، أفادت وزيرة الصحة أن اجتماعاً ستعقده لجنة الوبائيات مساء اليوم برئاستها لتقييم الوضع الوبائي، ورفع توصياتها.

 

 

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