الصحة: 15 وفاة و1422 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

سجلت وزارة الصحة في رام الله اليوم السبت، 15 حالة وفاة و1422 اصابة جديدة بفيروس كورونا المسجد (كوفيد-19) في الاراضي الفلسطينية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية "رام الله والبيرة (5)، جنين (2)، نابلس (1)، أريحا (1)، بيت لحم (1)"، قطاع غزة (5) حالات وفاة

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (84)، جنين (96)، نابلس (197)، طولكرم (79)، رام الله والبيرة (112)، سلفيت (25)، قلقيلية (31)، طوباس (31)، بيت لحم (154)، ضواحي القدس (29)، قطاع غزة (584).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (156)، جنين (125)، نابلس (24)، طولكرم (71)، رام الله والبيرة (122)، سلفيت (63)، طوباس (27)، قطاع غزة (442).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 69 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.