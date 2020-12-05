المتحدث باسم المهجة: الاحتلال يترك الأسير رداد فريسة للمرض

أكد المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للشهداء والاسرى محمد الشقاقي أن الأسير معتصم رداد يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال وحياته مهددة بالخطر الشديد وهو عرضة للاستشهاد في أي وقت.

وأوضح الشقاقي في تصريح لإذاعة صوت الأسرى، أن الأسير رداد يعاني من آلام مستمرة في جميع انحاء الجسد، والتهابات حادة في الامعاء، وأن نسبة الدم لديه منخفضة وبشكل كبير جداً بسبب النزيف المستمر الذي يتعرض له بين الحين والاخر، إضافة إلى ضعف الجهاز المناعي له وهو ما يعرض الاسير للخطر الشديد وخاصةً في ظل انتشار جائحة كورونا حيث لا يقوى جسده على مقاومة مثل هذه الفيروسات أو أي مرض أخرى .

وبين الشقاقي أن سلطات الاحلال تتعمد استهداف الأسرى من خلال سياسة الاهمال الطبي المتعمدة ضدهم بهدف تركهم فريسة للأمراض وقتلهم ببطء من خلال عدم تقديم أي علاجات لازمة لهم وعدم عرضهم على أطباء مختصين