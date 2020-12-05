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التنمية الاجتماعية: ستعمل مع المؤسسات الحقوقية للطفولة لتوثيق جرائم الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 11:15 - 05 ديسمبر 2020
الطفل الشهيد علي ابو عليا الطفل الشهيد علي ابو عليا
تقارير
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أكدت وزارة التنمية الاجتماعية برام الله اليوم السبت 5/12/2020 ان  جريمة اعدام قوات الاحتلال للطفل علي أبو عليا في قرية المغير شمال شرق رام الله "جريمة جديدة تضاف لسجل الجرائم المتواصلة بحق أطفال فلسطين".

وأكدت في بيان، صدر عن الادارة العامة لشؤون الأسرة والطفولة في الوزارة، أن عدم محاسبة قوات الاحتلال على جرائمها، وعدم إلزامها بالقوانين والمواثيق الدولية، يجعلها تتمادى في قتل المزيد من الأطفال.

وشددت على أنها ستعمل مع المؤسسات الحقوقية والمعنية بالطفولة كافة لتشكيل أوسع تحالف حقوقي لتوثيق جرائم الاحتلال؛ تمهيدا لرفع قضايا ضد جنود الاحتلال، قتلة أطفال فلسطين.

 

 

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