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بالتفاصيل ..بناء أعلى برج في أفريقيا شارف على الانتهاء

  • فلسطين اليوم - مصر
  • 11:08 - 05 ديسمبر 2020
اعلى برج في افريقيا اعلى برج في افريقيا
تقارير
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تقترب مصر من إنهاء أعلى برج في أفريقيا، ويطلق عليه برج" الأيقوني"، الذي تعمل على بنائه في العاصمة الإدارية الجديدة.

البرج الذي تواصل القاهرة بنائه من المقرر ان يصبح هو الأعلى في إفريقيا، حيث تم استخدام مواد عالية المقاومة، وخرسانة عالية الإجهاد، بحوالي 800 كغ.

وتم استخدام حديد عالي الجودة للمقاومة في المنشأ المعدني، وسيكون أعلى برج في إفريقيا، كما أنه يتميز بالضخامة، وفقا لتصريحات سابقة لمدير مشروع البرج يسري السلاموني.

ويتم تشيده على ارتفاع 400 متر، ويضم 79 طابقا، فضلا عن طابقين تحت الأرض للخدمات وأماكن الانتظار ويقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة في منطقة الأعمال المركزية منطقة المال والأعمال.

 

 

 

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