محدث اولاً بأول : تردد قناة أبو ظبي الرياضية

يهتم المواطنين بقنوات أبو ظبي الرياضية حيث اطلقت القناة ترددات الرسمية والمعتمدة لباقة قنوات Abu Dhabi Sport HD أبو ظبي الرياضية للعام2019 ، والتي تتضمن الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادس ، لجمهور ومتابعي القناة الرياضية في كل مكان في الوطن العربي .

قناة Abu Dhabi Sport 3 HD أبو ظبي الرياضة الثالثة تعتبر ، أحدى القنوات الرياضية المتخصصة ، والتي تتبع لشركة أبو ظبي للإعلام، والتي تتكون من 8 قنوات فضائية ، أربع قنوات تبث مجانا و قناتين مشفرة،بالإضافة إلي قناة YAS Sports مفتوحة وقناة EDGE مشفرة.

قناة أبو ظبي الرياضية تبث برامجها من أبوظبي وهي تابعة لشركة أبوظبي للإعلام، تقوم بنقل الأحداث الرياضية المختلفة على مدار 24 ساعة في اليوم و 7 أيام في الأسبوع.

ترددات قنوات أبو ظبي 2019 :-

عرب سات: التردد: 11804 عمودي 27500 3/4

ياه سات A1: التردد: 12054 أفقي 27500 8/9

نايل سات: التردد: 12091 عمودي 27500 5/6

قناة Abu Dhabi Sport 3 HD أبو ظبي الرياضة الثالثة ، تعتبر من أهم القنوات الرياضية المتخصصة في الوطن العربي ، والتي تبث جميع مباريات كرة القدم في جميع الدول العربية ، وجميع مباريات كرة القدم في دولة الامارات .

تعمل قناة قناة Abu Dhabi Sport 3 HD أبو ظبي الرياضة 3 على نشر كافة الأخبار الرياضية المتنوعة بث مباشر وحصري عبر شاشتها الفضائية ، بالاضافة إلى سلسلة البرامج الرياضية المميزة التي تقدمها القناة .

قناة Abu Dhabi Sport 3 HD أبو ظبي الرياضة الثالثة تعمل على بث مباريات كرة القدم الدولية والعربية والعاليمة وكأس العالم ، بث مباشر وحصري ، خلال شبكة مصوريين ومراسلين لها في كل مكان في العالم ، وبث المباراة حصرياً على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات والهوت بيرد .

تردد Abu Dhabi Sport 3 HD أبو ظبي الرياضة :-

نايل سات

11372

(H)

27500 – 2/3

HD

قناة Abu Dhabi Sport 3 HD أبو ظبي الرياضة الثالثة تمتلك تقنيات عالية الجودة ، جعل من بثها للمباراة بدون تشويش ، وبجودة عالية ، جذبت أنظار عشاق ومتابعي كرة القدم في كل مكان في الوطن العربي، وجعلها سلم القنوات الرياضية المتخصصة في نقل مباريات كرة القدم .