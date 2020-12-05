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90 قتيلا منذ بداية 2020: مقتل شاب بإطلاق نار في رهط

  • فلسطين اليوم - النقب
  • 10:43 - 05 ديسمبر 2020
ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين في الداخل المحتل
تقارير
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أعلنت صحة الاحتلال الاسرائيلي الليلة الماضية عن مقتل شاب بإطلاق نار في مدينة رهط قرب منطقة النقب في الاراضي المحتلة عام 1948.

ووفقًا لشهود عيان فإن شجارًا وقع في مدينة رهط استخدم فيه اطلاق النار ما أدى لإصابة الشاب يوسف محروس أبو ستة (23 عاما).

ونقل الشاب إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، فاقدا وعيه، ودون تنفس، أو نبض، حيث أُعلن هناك عن وفاته.

يُذكر أن الشاب كان قد احتفل مؤخرا بعقد قرانه، كما كان متوقعا أن يعلن زواجه بعد شهر تقريبا.

وتأتي هذه الجريمة بعد ساعتين من قتل شاب، مساء الجمعة، في جريمة إطلاق نار في قرية كابول في الجليل.

ونقلا عن موقع عرب 48، بمقتل أبو ستة، يرتفع عدد ضحايا جرائم القتل العرب إلى 90، بينها 17 امرأة.

وتشهد البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف وجرائم القتل، في الوقت الذي تتقاعس فيه شرطة الاحتلال عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، التي باتت تقض مضاجع الفلسطينيين في الداخل المحتل.

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