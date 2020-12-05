تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية On Time Sport الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات ، حيثُ يتابع قناة اون تايم سبورت ملايين الأشخاص من جميع الدول العربية لمشاهدة بثها ومحتوها الرياضي ، إذ وصلت مؤخرًا أعداد المشاهدات على الفضائية المصرية الرائدة ملايين المشاهدات في اليوم الوحد، وهو ما صنفها من أفضل القنوات العربية في متابعة مباريات كرة القدم .

وبسبل زيادة عمليات البحث عن تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport في موقع جوجل الشهير قمنا توفيره في قالب مناسب يسهل على متابعي القناة ضبطه على شاشات التلفاز ومشاهدة جميع المباريات التي تعرضها الفضائية.

وفي هذه المقالة سنتعرف على تردد قناة اون تايم سبورت وعن برامجها التي تبثها والتي حازت على الأفضلية في اعداد المتابعات.

وتبث القناة محتواها بشكل مجاني دون تشفير وعلى مدار الساعة دون توقف ، ومن مميزات قناة اون تايم سبورت أنها تعرض المباريات وغيره بجودة وتقنية عالية .

وفي جميع المقالات يسعى موقع فلسطين اليوم إلى توفير جميع الترددات بما فيها القنوات المحلية والعالمية مختلفة المضمون .

مشاهدة قناة أون تايم سبورت بث مباشر:

ولقد وضعنا لكم رابط لمشاهدة قناة أون سبورت بث مباشر (اضغط هنا ).

برامج قناة اون تايم سبورت:

وتقدم قناة اون تايم سبورت العديد من البرامج الرياضية، اهما برنامج العين الثالثة لتحليل مباريات الاندية الاوروبية و تحليل مباريات الاهلي و الزمالك و ايضا برنامج الكرة الإيطالية، بحضور حازم امام و الشيخ طة و بعض النجوم الشباب للتحيل و مناقشة لمباريات كاس ايطاليا و الدوري الإيطالي.

وكما وتنقل قناة اون تايم سبورت الرياضية منافسات كاس البرتغال بشكل مباشر و بشكل حصري .

تردد قناة أون تايم سبورت 1 On Time Sport على القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية :

التردد: ١١٤٤٩.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح: ٥/٦.

تردد قناة أون تايم سبورت الرياضية الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١٠٨٥٣.

الاتجاه: أفقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل التصحيح: ٥/٦