موسكو تستثني هؤلاء من التطعيم ضد فيروس كورونا

أصدرت وزارة الصحة الروسية تعليمات بشأن الأشخاص الذين لن يشملهم التطعيم ضد فيروس كورونا ، وهم المصابين بأمراض البرد، والذين تلقوا مؤخرا لقاحا آخر، والذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما.

وبينت مديرة المستوصف رقم 2 بموسكو ناتاليا شيندريايفا تعقيباً على عملية تطعيم سكان موسكو التي بدأت اليوم: "قبل التطعيم يقوم الطبيب بفحص المواطن. وسيتم التقيد بنفس متطلبات استخدام الأدوية المناعية واللقاحات الأخرى.

وأثناء فحص ما قبل التطعيم، سيستفسر الطبيب عن الأمراض الموجودة لدى هذا المواطن، وإذا كان يعاني من أمراض مزمنة، أو من الأورام وإن خضع الشخص للعلاج الكيميائي، فلن نسمح له بذلك. وإذا كان يعاني من مرض تنفسي حاد، فيجب عليه أولا أن يتعافى تماما، ثم يأتي إلينا".

ووفقا لها، على الشخص الذي تلقى مؤخرا أي لقاح آخر، الانتظار من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، وعندها فقط يأتي ويأخذ اللقاح.

وشددت، على أن المؤسسات الطبية في العاصمة، تتقيد بدقة بالتعليمات المرفقة باللقاح من الشركة المنتجة، ومن بينها التطعيم ممكن للأشخاص الذين تنحصر أعمارهم بين 18 و60 عاما.