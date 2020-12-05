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صحة غزة : 5 حالات وفاة وتسجيل "584" إصابة جديدة بينها "154" حالة خطيرة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:06 - 05 ديسمبر 2020
كورونا غزة كورونا غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت 5/12/2020 ، عن تسجيل 5 حالات وفاة و "584 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2204 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت لصحة خلال تقريرها الوبائي ان اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 364 حالة منهم 154 حالة خطيرة و حرجة.

واشارت الصحة  الى تعافي تعافي 442 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين 24395 اصابة ، واجمالي الحالات النشطة 10493 حالة بالإضافة الى ان اجمالي المتعافين 13768 حالة ، وارتفاع الوفيات 134 حالة وفاة

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