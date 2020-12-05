ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

1 Menu
  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية
  3. عرض الخبر

انتخاب برلمان جديد في الكويت اليوم

  • فلسطين اليوم - الكويت
  • 09:52 - 05 ديسمبر 2020
الانتخابات البرلمانية في الكويت الانتخابات البرلمانية في الكويت
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

يتوجه الكويتيون إلى مراكز الاقتراع اليوم السبت5/12/2020 لانتخاب برلمان جديد في دولة الكويت في انتخابات هي الاولى  في عهد حاكمها الجديد الأمير نواف الأحمد الصباح الذي تولى المنصب في أيلول/سبتمبر خلفا لأخيه غير الشقيق الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح ، ويطغى عليها وباء فيروس كورونا العالمي وتراجع أسعار النفط.

ويخوض 326 مرشحا، بينهم 29 امرأة، انتخابات البرلمان، الذي يحمل اسم “مجلس الأمة”، وفقا لإحصاء نهائي أوردته وسائل الإعلام الكويتية.

ويتألف مجلس الأمة الكويتي من خمسين عضوا، موزعين على خمس دوائر انتخابية، ويتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، لدورة برلمانية تستمر أربع سنوات. ويعد الوزراء أعضاء غير منتخبين في المجلس، بحكم مناصبهم، ولا يزيد عددهم عن ثلث أعضاء المجلس، أي 16 وزيرا بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

ويبلغ عدد سكان دولة الكويت حوالي مليون و432 ألف نسمة، وعدد المواطنين الذكور الذين يحق لهم التصويت 273 ألفا و940 ناخبا، في حين يصل عدد الإناث إلى 293 ألفا و754، حسب إحصائية وزارة الداخلية الكويتية.

الأكثر مشاهدة

متعلقات