الدولار الامريكي في سوريا اليوم السبت 5/12/2020

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعاً مقابل الليرة السورية اليوم السبت 5/12/2020 في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية شراء 8225 ليرة لبنانية.

سعر الليرة اللبنانية 8275 ليرة لبنانية مقابل الدولار بيع، في حين ارتفع سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بشكل قياسي.

و بلغ سعر اليورو في السوق السوداء نحو 9958 ليرة لبنانية شراء، و 10019 ليرة لبنانية بيع.

و استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني حيث يلغ سعر صرف الدولار الامريكي 1507.5 ليرة لبنانية.

وتراجع متوسط سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلي نحو 3260 ليرة للشراء، ونحو 3290 ليرة للبيع، مقابل نحو3267 ليرة للشراء، ونحو 3302 ليرة للبيع أمس الجمعة.

ا هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الليرة السورية في السوق الموازية إلي نحو 3610 ليرات للشراء، ونحو 3645 ليرة للبيع، مقابل نحو 3613 ليرة للشراء، ونحو 3657 ليرة للبيع أمس.

سعر صرف الريال السعودي سجل مقابل الليرة السورية، نحو 717 ليرة للشراء، و724 ليرة للبيع، مقابل 715 ليرة للشراء و725 ليرة للبيع عند ختام تعاملات أمس الجمعة.

بينما سجل الدرهم الإماراتي خلال التعاملات المبكرة من صباح السبت نحو 732 ليرة للشراء، و739 ليرة للبيع، مقابل نحو 730 ليرة للشراء و739 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات الجمعة.

وسجل الدينار الكويتي نحو 8835 ليرة للشراء، و8930 ليرة للبيع، مقابل نحو 8828 ليرة للشراء و8935 ليرة للبيع أمس.

وكان الاقتصاد السوري سجّل انخفاضاً في العجز التجاري في يوليو/ تموز الماضي بنسبة 11.11% إلى نحو 461 مليون دولار، مقارنة مع العجز التجاري في يونيو/ حزيران الماضي، البالغ نحو 518.6 مليون دولار.

ويمر الاقتصاد السوري بأزمة مالية طاحنة وسط قرارات حكومية بزيادة في أسعار المحروقات، ترافقه ضغوط على قطاع الصادرات للخارج، وهبوط مداخيل البلاد من النقد الأجنبي.

وأفادت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بأن سوريا تكبدت خسائر اقتصادية تُقدّر بنحو 442 مليار دولار خلال 8 سنوات (2011 إلى 2019) بسبب الحرب.