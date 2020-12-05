حركة الجهاد الإسلامي تطلق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر كورونا

أطلقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت 5/12/2020 حملة إعلامية عبر وسائل الإعلام المختلفة ، لتوعية المواطنين بمخاطر جائحة كورونا، خاصة مع دخول فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، وفي ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفايروس في فلسطين المحتلة وفي مخيمات اللجوء والشتات.

و أكدت الحركة أن الحملة جاءت من منطلق الحرص على السلامة العامة وأن سلامة فلسطين من سلامة أبنائها و سلامة الشعب قوة لفلسطين ، وتعزيز لحالة الصمود في وجه الاحتلال وقوة للمقاومة.

وتشتمل الحملة على العديد من البرامج والأنشطة من بينها التغريد والتفاعل على وسم #سلامتكم_قوة، في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم السبت.

وتستمر حملة التوعية حتى يوم الخميس المقبل، وسيتخللها برامج توعية عبر المنصات الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المتنوعة.

ودعت الحركة وسائل الإعلام للتفاعل مع هذه الحملة وزيادة المساحة المخصصة لتوعية المواطنين بمخاطر جائحة كورونا والتعايش مع إجراءات الوقاية والسلامة من هذا الوباء ، مشيرة على أن التزام الإجراءات والتعايش معها هو الكفيل بوقف انتشار الجائحة وعدم اللجوء إلى الإغلاقات الشاملة التي تلحق ضررا بمعيشة المواطنين وحياتهم و توقف النشاط التعليمي في المدارس والجامعات.

و طالبت الحركة بتوفير كافة المستلزمات لمواجهة الوباء وإنهاء الحصار على غزة وإدخال المواد والعلاجات اللازمة لمستشفيات القطاع

ودعت الحركة إلى التضامن وتوحيد الجهود في سبيل حماية اللاجئين في مخيمات الشتات.

وحذرت الحركة من إهمال الاحتلال الصهيوني في توفير لوازم التعقيم والوقاية للأسرى داخل السجون، الأمر الذي أدى لارتفاع أعداد الإصابات بين الأسرى في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى .