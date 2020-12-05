تواريخ هامة عن بداية الازمة الخليجية بين قطر والسعودية

أعلنت الكويت عن قرب انهاء الازمة الخليجية بشكل كامل بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من القطيعة التامة بين دولة قطر ودول الحصار المتمثلة في السعودية والامارات والبحرين ومصر.

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال يوم أمس الجمعة: "إن حل النزاع المرير مع قطر “يبدو قريبا جدا"

نستعرض لكم في موقع فلسطين اليوم أبرز التواريخ التي شهدت على الازمة الخليجية وهي على النحو التالي:

24 مايو/ أيار 2017

اختراق موقع الوكالة القطرية الرسمية للأنباء “قنا”، ونشر بيان كاذب ومغلوط منسوب إلى أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد، ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن، يعلن أن “قطر خضعت لحملة تشويه مدبرة بعناية”.

5 يونيو 2017

السعودية والإمارات والبحرين ومصر تعلن مقاطعة قطر، وتفرض حصارا عليها إثر البيان الكاذب المنسوب إلى الأمير تميم.

19 يونيو 2017

دول الحصار تجبر مواطنيها على مغادرة قطر.

23 يونيو 2017

دول الحصار تقدم لقطر قائمة تضم 13 مطلبا.

1 يوليو/ تموز 2017

الدوحة ترفض مطالب دول الحصار، وتؤكد أنها تشكل هجوما على السيادة القطرية.

11 يوليو 2017

قطر والولايات المتحدة توقعان مذكرة تفاهم بشأن مكافحة الإرهاب.

20 يوليو 2017

وزارة الداخلية القطرية تعلن أن لديها أدلة تثبت أن الإمارات تقف وراء اختراق موقع وكالة “قنا” للأنباء في 24 مايو.

19 سبتمبر/ أيلول 2017

أمير قطر يلقي كلمة بالأمم المتحدة يدين فيها “الحصار الظالم”.

5 ديسمبر/ كانون الأول 2017

أمير قطر يحضر قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، بينما تغيب نظراؤه من دول الحصار. وانتهت القمة بعد ساعات من بدء أعمالها.

10 يناير/ كانون الثاني 2018

قطر تلجأ إلى التحكيم الدولي لإنهاء الحصار، في أعقاب تقرير صادر عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوثق انتهاكات دول الحصار.

11 يناير 2018

الدوحة تبلغ الأمم المتحدة باختراق مقاتلة حربية إماراتية للأجواء القطرية. تم توثيق أربعة خروقات للمجال الجوي القطري بين ديسمبر 2017، وفبراير/ شباط 2018.

17 مايو 2018

مجلس منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” يؤكد ضرورة التزام جميع الأطراف بأعلى معايير الأمن والسلامة.

11 يوليو 2018

قطر تبدأ اتخاذ إجراءات قانونية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية؛ بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان في تعاملها مع القطريين.

23 يوليو 2018

محكمة العدل الدولية تصدر قرارا بالموافقة على طلب قطر اتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات في قضية تتعلق بمعاملة تمييزية غير قانونية من أبوظبي ضد القطريين.

18 ديسمبر 2018

منظمة التجارة العالمية تعلن أنها ستشكل لجنة تحكيم للبت في اتهامات بسرقة الملكية الفكرية وجهتها قطر إلى السعودية فيما يتعلق بحجب “بي إن سبورت” التلفزيونية، ورفض اتخاذ إجراء ضد قرصنة محتواها من شبكة القرصنة التلفزيونية “بي آوت”، التي تبث من داخل السعودية.

30 مايو 2019

رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة، يشارك في قمم مكة الثلاث (عربية وخليجية وإسلامية)، ليصبح حينها أعلى مسؤول قطري يزور السعودية، منذ بدء الحصار.

14 يونيو 2019

محكمة العدل الدولية تصدر قرارا برفض طلب الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد قطر في قضية متعلقة بإجراءات تمييزية اتخذتها حكومة الإمارات ضد قطر ومواطنيها.

29 أغسطس/ آب 2019

اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف ترفض اعتراض السعودية والإمارات فيما يتعلق باختصاص اللجنة بالنظر في شكويين قطريتين ضدهما.

3 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

قطر تشارك في اجتماع استثنائي لرؤساء أركان مجلس التعاون الخليجي، بناءً على طلب السعودية، والدوحة تشارك في إدانة اعتداءات تعرضت لها الرياض من إيران.

10 أكتوبر 2019

العاصمة العمانية مسقط تشهد انطلاق اجتماع للجنة العسكرية العليا لرؤساء أركان دول الخليج، بمشاركة قطرية.

16 أكتوبر 2019

وزير الداخلية القطري، يصل مسقط، للمشاركة في الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء داخلية دول الخليج.

13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019

اتحادات السعودية والإمارات والبحرين لكرة القدم تعلن رسميا المشاركة في بطولة “خليجي 24” المُقامة في قطر، بعد أن قررت سابقا مقاطعة البطولة التي أقيمت في 24 نوفمبر 2019.

3 ديسمبر 2019

أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لحضور اجتماع مجلس التعاون الخليجي بالرياض في 10 ديسمبر 2019.

6 ديسمبر 2019

وزير خارجية قطر يكشف عن أن الدوحة تجري مباحثات مع السعودية حول الأزمة الخليجية، معربا عن أمله أن تثمر عن نتائج إيجابية.

10 ديسمبر 2019

رئيس وزراء قطر يقود وفد بلاده إلى القمة الخليجية في الرياض.

16 ديسمبر 2019

وزير خارجية قطر يقول إنه “من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي بالحوار مع السعودية”، وما تحقق خلال الفترة الماضية “هو فتح قنوات بيننا”.

22 يناير 2020

عودة هجوم إعلامي سعودي حاد على قطر، وتكرار اتهامات من الرياض للدوحة بدعم الإرهاب، ما يوحي ببوادر انهيار آمال المصالحة السعودية ـ القطرية، التي تحدث عنها مسؤولون من البلدين، أواخر 2019.

15 فبراير 2020

وزير خارجية قطر يعلن أن “جهود حل الأزمة مع السعودية والإمارات لم تنجح، وعُلقت”.

26 فبراير 2020

وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية يقول إن “الدوحة منفتحة تجاه الحوار”.

23 مارس/ آذار 2020

وزراء مالية دول الخليج العربية يعقدون اجتماعا استثنائيا، بمشاركة قطر، عبر تقنية الفيديو.

28 مايو 2020

أمير الكويت الراحل يبعث برسالة خطية إلى العاهل السعودي، وهي آخر رسالة ضمن زيارات مكثفة متبادلة بين قطر والكويت وسلطنة عمان. وتحدثت تقارير إعلامية عن محاولات لإيجاد حل للأزمة الخليجية.

16 أكتوبر 2020

ـ قال وزير خارجية قطر، خلال مشاركته في افتتاح منتدى الأمن العالمي إنه “لا رابح في الأزمة الخليجية”، مجددا انفتاح بلاده على الحوار لحل هذه الأزمة.

ـ وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، يتحدث عن حل “قريب” للأزمة مع قطر.

23 أكتوبر 2020

مساعدة وزير الخارجية القطري لولوة الخاطر، قالت إن حل الأزمة الخليجية قد يلوح في الأفق، لكن الأمر سيستغرق وقتا.

27 أكتوبر 2020

عقد وزراء داخلية دول مجلس التعاون، افتراضيا، الاجتماع الـ37 بمشاركة قطر.

22 نوفمبر 2020

عقد وزراء دفاع دول الخليج اجتماعا افتراضيا عبر تقنية “فيديو كونفرانس”، بمشاركة وزير الدفاع القطري.

2 ديسمبر 2020

ـ أمير قطر يبحث مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

ـ مصدر مُطلع يؤكد للأناضول وجود خطوة فعلية نحو مصالحة خليجية، وأنه من المفترض صدور بيان خلال ساعات باتجاه ذلك.

4 ديسمبر 2020

وزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح يدلي ببيان يتحدث عن “مباحثات مثمرة جرت خلال الفترة الماضية أكد فيها كافة الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي، والوصول لاتفاق نهائي”، وهو البيان الذي رحبت به قطر والسعودية وسلطنة عمان ومجلس التعاون الخليجي.