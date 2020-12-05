هل فلسطين مستثناه من التطعيم الاوروبي ضد "كورونا".. ؟

اتهم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني ، كلا من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بتقديم “دعم مطلق للإرهاب الإسرائيلي”، وخاصة بعد الحديث عن إدراج اسرائيل ضد كورونا واستثناء فلسطين.

وقال ظريف في تغريدة عبر تويتر، خبرا لقناة “تي آر تي وورلد” حول نية ألمانيا إدراج إسرائيل ضمن برنامج التطعيم الأوروبي ضد كورونا، واستثناء فلسطين من ذلك.

وقال ظريف في تغريدته مخاطبا نظيره الألماني هايكو ماس: “قبل الحديث عن ما يجب على إيران فعله، كفوا عن هذا التمييز بخصوص كورونا”.

وأضاف أن “ثلاثي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تقدم دعما أعمى للإرهاب الإسرائيلي”.

ودعا ظريف الدول الثلاثة “للوفاء بالتزاماتها بقرار مجلس الأمن رقم 2231، ووضع حد لانتهاكاتها للاتفاق النووي، ووقف تصرفاتها الضارة في منطقتنا”.