الشخرة :قرار انهاء الفصل الدراسي أو استمراره سيُقرر غداً

أكد الدكتور كمال الشخرة مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة ومسؤول ملف كورونا اليوم السبت 5/12/2020 ، ان اجتماعاً سيعقد لمجلس الوزراء برام الله غداً بعد رفع التوصيات من اللجنة الوبائية بشأن اعداد الاصابات في المدارس لتحديد مصير العملية التعليمة ، سواء كان بإنهاء مبكر للفصل الدراسي اواستمرار المدارس.

وقال الشخرة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان اجتماعاً قد عقد قبل عدة ايام بين وزارة الصحة والتربية والتعليم بمشاركة الوزراء وتم تدارس كافة الامور وتم وضع توصيات بأرقام المرضى والمصابين في صفوف الطلبة والعاملين ورفع التوصيات لمجلس الوزراء غدا.

وبشان الحديث المتكرر عن الإغلاق الشامل ، قال الشخرة "اغلب المواطنين يركزوا على شئ هو بيدهم والاغلاق بيد المواطنين ونحن فقط نقوم برفع التوصيات ، موضحاً انه في حال استمر المواطنين بالاستهتار ولم يكن هناك التزام لماذا لا نقوم بهذة التوصيات ولكن اذا لم يكن لها حاجة لم نقوم بها".

وبين الدكتور الشخرة "حذرنا سابقاً من فصل الشتاء وان الارقام قد تصل الى ارقام كبيرة ، حيث ان إصابات كورونا قد تصل من 2000-5000 مصاب يومياً بجميع فلسطين، وذلك نتيجة وجود التزام المواطنين .

وأوضح ان ارتفاع الارقام في غزة والضفة والقدس يعود لعدم الالتزام بالتعليمات الوبائية ، مشيراً الى ان قسم كبير منهم يحتاج الي الدخول الى العناية، ولكنهم يأتون متأخرين مما يسبب ارباكاً لنا.

وتساءل الشخرة عن سبب إخفاء المرضى لإصابتهم بفيروس كورونا ، كون ان اللجوء متأخرة للعلاج يعرض حياتهم للخطر

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قررت ابتداءً من اليوم السبت إغلاق المدارس، باستثناء طلبة الثانوية العامة، إضافة إلى الجامعات ورياض الأطفال والمساجد.

وكانت وزارة الصحة بغزة أعلنت أمس الجمعة عن تسجيل، 7 حالات وفاة و788 اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2570 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية.

وذكرت الصحة في الموجز اليومي لفيروس كورونا، تعافي 746 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن اجمالي المصابين في قطاع غزة بلغ 23811 إصابة، بينهم 10356 حالة نشطة.

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