طالع اسعار الخضروات والفواكه والدواجن في قطاع غزة اليوم السبت 5/12

تواصل اسعار الخضروات في قطاع غزة اليوم السبت 5/12/2020 الاستقرار، دون أي تغير يطرأ على سعرها رغم التأكيدات على انخفاض جديد يطرأ على اسعار الخضروات خلال الايام القادمة .

وزارتا الزراعة والاقتصاد تواصل مراقبتها للأسواق وتثبيت الأسعار في ظل محاولة بعض التجار في القطاع رفع الأسعار خلافاً للمتفق عليه، في ظل جائحة كورونا.

وجاءت اسعار الخضروات في فلسطين اليوم السبت 5/12/2020

البندورة: 1 ك = 2 – 3 شيكل

خيار: 5 – 7 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

السبانخ: 1 ك = 2 شيكل

سلق: 1 ك = 2 شيكل

ملوخية رفحاوية: 1ك = 2 شيكل

ملوخية لهوانية: 1ك = 1.5 شيكل

لوبيا خضرا: 1ك = 5 شيكل

فاصوليا خضرا: 1ك = 5 شيكل

كوسا: 1ك = 3 شيكل

بصل: 1 ك = 3.5 شيكل

باذنجان (محاشي): 1ك = 2 شيكل

باذنجان (مقالي): 1ك = 1.5 شيكل

فلفل أخضر: 1ك = 3 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 4 – 5 شيكل

بطاطا حلوة: 5 – 6 ك = 10 شيكل

ثومة (وقية): 3 شيكل

خس (كبير) = 2 شيكل

زهرة: 2 – 4 شيكل

ملفوف: 2 – 4 شيكل

ملفوف أحمر: 3 شيكل

ليمون: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جزر : 1ك = 2 شيكل

فجل: 3 رأس: 1 شيكل

جرادة: 1 شيكل

بقدونس: 1 شيكل

نعنع: 1 شيكل

أسعار الفواكه اليوم السبت 5/12/2020

موز: 4 ك = 10 شيكل

تفاح: 3 ك = 10 شيكل

أجاص: 1 ك = 2 – 5 شيكل

بوملي: 1ك = 2 شيكل

برتقال أبو صرّة: 4 ك = 10 شيكل

كلمنتينة: 4 – 5 ك = 10 شيكل

جوافة هندية (يابسة): 6 شيكل

كاكا (فرسمونة): 3 ك = 10 شيكل

أفوكادو: 1ك = 6 شيكل

كيوي: 1ك = 7 شيكل

أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 5/12/2020

بيض: 10

دجاج: 9.5

لحمة: 36