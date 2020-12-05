وزير العدل: قتل الطفل أبو عليا جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد وزير العدل في حكومة رام الله محمد شلالدة، أن جريمة قتل الطفل أيمن ابو عليا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي تعد جريمة حرب وانتهاك صارخ لكافة القوانين الدولية وحقوق الانسان كما أنها تعد انتهاك للحق في الحياة.

ودعا وزير العدل في تصريحات اذاعية اليوم السبت، المجتمع الدولي متمثلا بمحكمة الجنايات العليا ومجلس الامن والمؤسسات الدولية وعلى رأسها مؤسسة لجنة الصليب الاحمر الدولية إلى فرض القواعد القانونية على جنود الاحتلال –السلطة القائمة بالاحتلال-.

وأشار إلى أن ملاحقة قوات الاحتلال الاسرائيلي في المحاكم الدولية والمؤسسات الحقوقية أمر لا بد منه، داعيًا كافة المؤسسات الدولية لتفعيل آليات القوانين الدولية.

وفي الوقت ذاته دعا وزير العدل المواطنين لرفع قضايا على المستوطنين وجنود الاحتلال في القضاء الفلسطيني الوطني المحلي كما جرى سابقا ضد مستوطن في بورين.