اسعار الذهب في فلسطين اليوم السبت 5/12/2020

يشهد سعر الذهب في فلسطين اليوم السبت 5/12/2020، ارتفاع طفيف في ظل الانخفاض الكبير على سعر صرف الدولار الامريكي في السوق العالمية .

ويواصل المواطنون بالبحث على سعر الدولار ، وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل اليوم السبت 5/12/2020

الوحدة شيكل دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 193.47 شيكل $59.14

سعر الذهب عيار 22 177.35 شيكل $54.21

اسعار الذهب عيار 21 169.29 شيكل $51.74

اسعار الذهب عيار 18 145.11 شيكل $44.35

سعر الذهب عيار 14 112.86 شيكل $34.50

سعر الذهب عيار 12 96.74 شيكل $29.57

اسعار أوقية الذهب 6,017 شيكل $1,839

اسعار جنيه الذهب 1,354 شيكل $413.96

اسعار كيلو الذهب 193,473 شيكل $59,135

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في فلسطين بتاريخ Saturday, December 05, 2020 06:49 AM بتوقيت دولة فلسطين

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

4 ديسمبر 193.31 169.15 144.99 112.77 96.66

3 ديسمبر 193.56 169.37 145.17 112.91 96.78

2 ديسمبر 193.49 169.30 145.12 112.87 96.74

1 ديسمبر 191.98 167.99 143.99 111.99 95.99

30 نوفمبر 188.86 165.26 141.65 110.17 94.43

29 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

28 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

27 نوفمبر 190.63 166.80 142.97 111.20 95.31

26 نوفمبر 193.47 169.29 145.11 112.86 96.74

25 نوفمبر 193.10 168.96 144.83 112.64 96.55