الخارجية السعودية :حل الخلاف الخليجي بات قريبا

بعد إعلان الكويت عن تحقيق تقدم صوب إنهاء الخلاف الخليجي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أمس الجمعة إن حل النزاع المرير مع قطر “يبدو قريبا جدا” .

وساطة كويتية امريكية لإنهاء الأزمة، التي افتعلتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر، حينما فرضت مقاطعة دبلوماسية وتجارية وقطعت علاقات السفر مع قطر منذ أواسط عام 2017.

الأمير فيصل قال خلال مؤتمر في روما عبر الاتصال المرئي “حققنا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة بفضل الجهود المتواصلة للكويت وأيضا بفضل الدعم القوي من الرئيس (دونالد) ترامب”.

وقال “نأمل أن يسفر هذا التقدم عن اتفاق نهائي يبدو قريبا جدا، وبوسعي أن أقول إنني متفاءل إلى حد ما من أننا نقترب من اتمام اتفاق بين كل الدول محل الخلاف”.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية إن أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عبر عن سعادته بالإنجاز الذي تحقق عبر الجهود المستمرة لحل النزاع الخليجي.

وأضاف أمير الكويت أن الاتفاق يعكس تطلع الأطراف المعنية إلى تحقيق المصالح العليا لشعوبها.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة لمؤتمر بالبحرين عبر الاتصال المرئي إن الولايات المتحدة لديها “أمل كبير” في حل الخلاف الخليجي.

ويقول دبلوماسيون ومصادر إن واشنطن تسعى لإعادة فتح المجال الجوي أمام الطائرات القطرية كخطوة أولى لإنهاء الأزمة.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر الصباح في وقت سابق اليوم الجمعة إن تقدما تحقق صوب إنهاء الخلاف الخليجي بعد مناقشات جرت في الآونة الأخيرة وصفها بأنها مثمرة.

وقال الوزير إن جميع المشاركين في المباحثات أكدوا “حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي وعلى الوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم”.