الطقس: انخفاض الحرارة وامطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية ليلاً

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم السبت 5/12/2020 ان انخفاضا يطرأ على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بشكل عام مع تشكل للسحب المتفرقة وفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً وفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق، وقد تكون غزيرة محلياً ومصحوبة بالعواصف الرعدية خصوصاً شمال البلاد.

أما غدا الأحد 6/12/2020، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً ومستقرة بشكل عام.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية نهاراً وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

ويوم الاثنين 7/12/2020 ترتفع درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة وتنشط أحياناً.