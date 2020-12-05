مرتضى منصور يبعث رسالة لجماهير الزمالك الغاضبة

أصدر مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، بيانًا، يرفض فيه مطالب الجماهير بالاحتجاج على حل مجلس إدارة الأبيض، اليوم الجمعة.

وقال مرتضى في بيانه "إلى جماهير الزمالك العظيمة التي تطالب بالنزول إلى الشارع اليوم الجمعة احتجاجًا على ما حدث من مؤامرة ضد الزمالك ومجلس إدارته المنتخب والشرعي، ذلك لن يفيد قضيتنا، قضيتنا عادلة وكل ما نطلبه هو العدل ورفع الظلم".

وتابع "لجأنا إلى الله سبحانه وتعالى ونريد فقط أن يسمعنا فخامة رئيس الجمهورية، فإذا كنا على حق ينصفنا، وإن كنا على باطل يحاكمنا".

ونوه "وأخيرًا لن يكون الزمالك ولا رئيسه الشرعي، جزء من الفوضى في مصر".

وشدد "اليوم الجمعة رسالتي بالصوت والصورة، ستكون موجهه لفخامة رئيس الجمهورية، سأحكى له بالمستندات، المؤامرة الكبرى على واحد من أكبر الأندية في أفريقيا، وعلى رئيسه، وانتظر حكمه العادل بعد حكم الله".