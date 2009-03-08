ملوح ينفي أن يكون اجتماع تنفيذية منظمة التحرير قد تطرق لمقاطعة النشاطات الإيرانية

فلسطين اليوم : رام الله

نفى عبد الرحيم ملوح، نائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن يكون اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد تطرق لمقاطعة النشاطات والمؤتمرات التي تعقدها القيادة الإيرانية.

وقال ملوح في بيانٍ له وصل مراسل "فلسطين اليوم" نسخةً عنه,:" المطلب لم يناقش إضافةً لكونه غير مقبول من كثيرين، فمن مسؤولية اللجنة التنفيذية والقوى الفلسطينية الاشتراك في كل نشاط يدعم الشعب الفلسطيني وصموده ويدعو لتحقيق أهدافه الوطنية، وكل ما تمت الإشارة له في اجتماع اللجنة التنفيذية هو الوقوف إلى جانب شعوب أمتنا العربية ورفض التعدي على أراضيها وحقوقها، في السودان كما في الإمارات والبحرين وغيرها".

وأشار ملوح إلى أن عناوين الاجتماع الأخير كانت الحوار الوطني الشامل في القاهرة، والقدس وما تتعرض له والتحرك المطلوب سياسياً وجماهيرياً.

كما وأشار إلى أنه تم إعلام اللجنة التنفيذية وقادة الفصائل بتقدم الدكتور سلام فياض باستقالة حكومته للسيد رئيس السلطة تسهيلاً للحوار الوطني، وقمة شرم الشيخ ونتائجها، وتهنئة المرأة بعيدها.

وختم ملوح بيانه بالقول:" إنني آمل من المسؤولين عن إصدار البيان باسم اللجنة التنفيذية توخي الدقة ، وعدم إسقاط الآراء الشخصية على موضوعات النقاش في اللجنة التنفيذية وإصدارها وكأنها رأي المجتمعين".