تراجع سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم السبت 5-12-2020

سجل سعر صرف الليرة اللبنانية تراجعا مقابل الدولار الامريكي اليوم السبت 5-12-2020 في السوق السوداء، حيث بلغ سعر الدولار في لبنان مقابل الليرة اللبنانية شراء 8225 ليرة لبنانية.

وسجل سعر الليرة اللبنانية 8275 ليرة لبنانية مقابل الدولار بيع، في حين ارتفع سعر اليورو مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء بشكل قياسي.

و بلغ سعر اليورو في السوق السوداء نحو 9958 ليرة لبنانية شراء، و 10019 ليرة لبنانية بيع.

و استقر سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية في البنك المركزي اللبناني حيث يلغ سعر صرف الدولار الامريكي 1507.5 ليرة لبنانية.