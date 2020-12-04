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الصحة بغزة: تسجيل 223 اصابة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليوم الجمعة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:13 - 04 ديسمبر 2020
فيروس كورونا فيروس كورونا
تقارير
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اعلنت وزارة الصحة في غزة تسجيل 223 اصابة جديدة في الدورة الثانية من اليوم الجمعة، بعد فحص 863 عينة.

و أوضحت الوزارة بأنه  بعد فحص 2204 عينة، ارتفع عدد الاصابات الكلي خلال اليوم الى ( 584 ) اصابة، أي بمعدل اصابة 26.4%.

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