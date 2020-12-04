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الصحة العالمية: نامل بالحصول على نصف مليار جرعة من لقاح كورونا

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:08 - 04 ديسمبر 2020
مدير عام منظمة الصحة العالمية مدير عام منظمة الصحة العالمية
تقارير
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أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تأمل بتوفير نحو نصف مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا عبر آلية COVAX الدولية، في الربع الأول من العام المقبل.

وقالت كبيرة علماء المنظمة سوميا سواميناثان اليوم الجمعة، إن "الهدف النهائي توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة مع نهاية 2021، ما سيكون كافيا لتلقيح 20% من سكان الدول التي تشملها آلية COVAX".

يذكر أن آلية COVAX لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا على نطاق عالمي تعمل برعاية منظمة الصحة العالمية، وتم تأسيسها للإسراع بتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم.

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