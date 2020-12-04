راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار تؤثر على فلسطين السبت و الاحد

أكد الراصد الجوي ليث العلامي أن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على فلسطين يومي السبت والأحد، حيث تهطل الأمطار فوق عدة مناطق تكون غزيرة ورعدية محلياً فوق بعض الأجزاء.

و توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً.

و بحسب الارصاد الفلسطينية، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق.