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راصد جوي: حالة من عدم الاستقرار تؤثر على فلسطين السبت و الاحد

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:25 - 04 ديسمبر 2020
اجواء المنخفض الجوي في ميناء غزة اليوم ‫(35193346)‬ ‫‬.JPG اجواء المنخفض الجوي في ميناء غزة اليوم ‫(35193346)‬ ‫‬.JPG
تقارير
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أكد الراصد الجوي ليث العلامي أن حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على فلسطين يومي السبت والأحد، حيث تهطل الأمطار فوق عدة مناطق تكون غزيرة ورعدية محلياً فوق بعض الأجزاء.

و توقعت دائرة الارصاد الجوية الفلسطينية أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله  زخات متفرقة من الأمطار فوق مختلف المناطق وتكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية احياناً.

و بحسب الارصاد الفلسطينية، فيكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق.

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