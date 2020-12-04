د. عليان: سرعة الاندفاع الاماراتي في التطبيع اخطر من علاقات و مصالح

‏أكد القيادي بحركة الجهاد الاسلامي، الدكتور جميل عليان مساء اليوم الجمعة أن اصرار قيادة الامارات على فرض التطبيع (الانبطاح) الشعبي والمؤسساتي والاقتصادي يزيد من خطورة نظام حكم بن زايد على المنطقة كلها وليس فلسطين فقط، لان هذه المؤسسات والتيار الشعبي التطبيعي سيصبحون اذرع صهيونية ضد المنطقة العربية وفلسطين بقصد او بدون قصد

‏وأوضح عليان بأن سرعة الاندفاع الاماراتي في عملية التطبيع يوحى ان الامر اخطر من علاقات ومصالح.

و تساءل عليان : "هل تريد الامارات ان تقدم نفسها كقاعدة إسرائيلية في الخليج؟ ام ان الخوف الاماراتي من التموضعات الجديدة في المنطقة يدفعها للاحتماء بإسرائيل؟" مضيفاً:" إلتم المتعوس على خايب الرجا"

‏و لفت الى أن بعض حكام دول الخليج باعوا تاريخ بلادهم ومواردها وشرفها الوطني والسياسي مقابل استمرار حكمهم وحكم عائلاتهم.

و أضاف الدكتور عليان قائلاً: "المؤكد انه يمكنهم الاحتفاظ بألقاب الجلاله والسمو بدون عرض اوطانهم في اسواق تل أبيب وواشنطن وذلك من خلال الاعتماد على القوى الحرة في المنطقة ومقاومة البلطجة الامريكية فقط".