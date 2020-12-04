جامعات غزة تعلق التعليم الوجاهي و تعلن استمرار المحاضرات الالكترونية

قررت كلية الدراسات المتوسطة في جامعة الازهر بغزة إيقاف المحاضرات الوجاهية واستمرارها إلكترونياً ( لحين الانتهاء من المحاضرات حسب التقويم الجامعي للفصل الاول 2020/2021)، و ذلك نظراً للتطورات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وحرصاً على سلامة الطلاب.

و اكدت الكلية على استمرار الدوام الجزئي لتقديم الخدمات الطارئة التي لا يمكن الحصول عليها إلكترونياً، اعتباراً من يوم الأحد الموافق 6/12/2020 ، علماً بأن دائرة القبول والتسجيل والدائرة المالية وشؤون الطلبة تستقبل الطلبة طوال أيام الأسبوع من يوم الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عصراً، لتقديم الخدمات الطلابية الطارئة التي لا يمكن الحصول عليها إلكترونياً، وفق اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي أقرتها الجهات المختصة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

و دعت العاملين والطلبة اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة للحد من انتشار وباء كورونا.

من جهتها اكدت جامعة الأمة للتعليم المفتوح بغزة الاستمرار في التعليم الإلكتروني لإنهاء ما تبقى من المقررات الدراسية

و اكدت الجامعة على ضرورة متابعة الطلبة لتعليمات الشؤون الأكاديمية بشأن الاختبارات الإلكترونية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021، اضافة الى ضرورة متابعة المساقات الدراسية والمحاضرات الصوتية عبر برنامج moodle

كما أكدت على الاستمرار في تقديم الخدمات الطارئة في مقر الجامعة لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين وذلك أسبوعياً من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً

بدورها أعلنت الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية في غزة أنه في ضوء الإجراءات الصادرة عن الجهات المختصة والمتعلقة بتفشي فايروس كورونا، وحفاظا على سلامة الطلبة وسلامة و ذويهم، فقد تقرر تواصل مسيرتها الأكاديمية عبر أدوات التعليم الالكتروني.

و اكدت أنها قررت تعليق المحاضرات الوجاهية في الحرم الجامعي لمساقات المستوى الأول والمساقات العملية المصنفة "C" اعتبارا من يوم غد السبت الموافق 5 ديسمبر 2020، وستتواصل كافة المحاضرات عن بعد لجميع المساقات بكافة التصنيفات ووفق الخطة الدراسية.

كما أكدت الكلية تعليق الدوام الإداري ليوم غد السبت الموافق 5-12-2020.

و اشارت الكلية الجامعية الى أن طاقم طواريء سيتواجد لمتابعة الأمور الإدارية للطلبة والخريجين في صالات القبول والتسجيل وفق إجراءات وبروتوكول السلامة وذلك اعتبارا من يوم الاحد من الساعة 9:00 صباحا وحتى الساعة 2:00 مساءً.

جامعة فلسطين من جانبها فقالت إنه نظرا للمستجدات الصحية والتعليمات الطارئة من الجهات المختصة ، فإن إدارة الجامعة قررت استمرار العملية التعليمية في الفصل الدراسي الاول بشكل الكتروني وفقا لتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال نظام اليوبينار المعتمد بالجامعة وانتهاء العمل بالتعليم الوجاهي للمساقات النظرية و العملية الخاصة ببرامج الماجستير و البكالوريس و الدبلوم.

كما أكدت على استمرار تقديم الخدمات الادارية الخاصة بالقبول و التسجيل و شؤون الطلبة و المالية بالجامعة من الساعة الثامنة و النصف إلى الساعة الثانية بدءا من يوم السبت الموافق 5.12.2020. مع الإلتزام بكافة التدابير الصحية للموظفين و الطلاب الذين لديهم معاملات إدارية.

و من ناحيتها أعلنت جامعة الإسراء غزة انتهاء المحاضرات الوجاهية مع الاستمرار في التعليم الإلكتروني لإتمام ما تبقى من المقررات الدراسية النظرية لطلبة الجامعة.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها، إن القرار جاء بعد إنجازها تدريس المساقات العملية لكافة المستويات، والمساقات النظرية لطلبة المستوى الأول وجاهيًا للفصل الدراسي الأول 2020-2021، ومراعاة للظروف الصحية التي يمر بها شعبنا نتيجة تفشي فيروس كورونا المتسجد، وحفاظًا على صحة أبنائنا الطلبة وذويهم وموظفي الجامعة.

وقررت الجامعة في ضوء ذلك ما يلي:

أولًا: انتهاء المحاضرات الوجاهية مع الاستمرار في التعليم الإلكتروني لإتمام ما تبقى من المقررات الدراسية النظرية.

ثانيًا: استمرار خدمة الطوارئ في مقر الجامعة الرئيس في مدينة الزهراء ومقر فرع يافا، لإتمام المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين، مع اتخاذ كامل إجراءات الوقاية والسلامة، وذلك أسبوعيًا من يوم الأحد وحتى يوم الخميس، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.