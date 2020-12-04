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ضهير: نحن على تواصل مستمر للحصول على لقاح كورونا فور توفره

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:02 - 04 ديسمبر 2020
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تقارير
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حذر نائب المدير العام للرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة مجدي ظهير من أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في قطاع غزة يزداد سوءاً بسبب ازدياد عدد الحالات التي تحتاج لرعاية صحية.

و أوضح ضهير بان هناك عجز ونقص في الطواقم الطبية المؤهلة والمدربة نتيجة الجائحة التي لم يعرفها العالم من قبل.

و أكد أن الحصار والوضع الاقتصادي بغزة وتهالك القطاع الصحي هي عوامل خطرة، وأن هناك خشية من تزايد الإصابات في الأيام القادمة.

و بين ان المختبر المركزي لديه القدرة على إجراء ٣٠٠٠ فحص يومياً ونحتاج ما يزيد عن ٧٠٠٠ فحص يومياً في ظل الإصابات المسجلة.

و قال ضهير: "اضطررنا لوضع أولوية لاجراء الفحوصات لمن هم أكثر احتياجاً للتشخيص الدقيق ومن تظهر عليهم الأعراض والكبار وأصحاب الأمراض المزمنة".

و أضاف: "وصلنا لمرحلة تفشي عالية في المجتمع و٩٠% من المناطق المأهولة بالسكان مصنفة أنها حمراء".

و دعا ضهير كل مواطن ان يعتبر كل من يقابله في الشارع مصاباً وأن يلتزم بالإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

و قال:"نحن أمام مرض حقيقي يقتل الناس وعلينا أن نتعامل بحذر شديد ومسؤولية كبيرة كي نحمي أنفسنا وأحبابنا".

و كشف ضهير بأن لجنة التطعيمات الوطنية على تواصل مستمر لمناقشة التطعيمات، و أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير اللقاح للمواطنين بغزة عبر وزارة الصحة حال توفره.

و عبر عن امله في توفر اللقاح مع نهاية الشتاء وبداية الربيع حتى يتم تطعيم ٧٠% من المواطنين، حيث سيتم البدء بالأكثر عرضة للإصابة.

و تابع يقول: "نعيش مرحلة تفشي عالية ولم نصل لذروة الوباء، بل ونتوقع ازدياد الحالات المصابة خلال الأيام المقبلة وخاصة في فصل الشتاء، و ما نعول عليه هو التزام المواطنين، وقد نصل للإغلاق الشامل المشدد لنسيطر على المرض إذا لم يلتزم المواطن".

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