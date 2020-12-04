ضهير: نحن على تواصل مستمر للحصول على لقاح كورونا فور توفره

حذر نائب المدير العام للرعاية الأولية لشؤون الصحة العامة مجدي ظهير من أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في قطاع غزة يزداد سوءاً بسبب ازدياد عدد الحالات التي تحتاج لرعاية صحية.

و أوضح ضهير بان هناك عجز ونقص في الطواقم الطبية المؤهلة والمدربة نتيجة الجائحة التي لم يعرفها العالم من قبل.

و أكد أن الحصار والوضع الاقتصادي بغزة وتهالك القطاع الصحي هي عوامل خطرة، وأن هناك خشية من تزايد الإصابات في الأيام القادمة.

و بين ان المختبر المركزي لديه القدرة على إجراء ٣٠٠٠ فحص يومياً ونحتاج ما يزيد عن ٧٠٠٠ فحص يومياً في ظل الإصابات المسجلة.

و قال ضهير: "اضطررنا لوضع أولوية لاجراء الفحوصات لمن هم أكثر احتياجاً للتشخيص الدقيق ومن تظهر عليهم الأعراض والكبار وأصحاب الأمراض المزمنة".

و أضاف: "وصلنا لمرحلة تفشي عالية في المجتمع و٩٠% من المناطق المأهولة بالسكان مصنفة أنها حمراء".

و دعا ضهير كل مواطن ان يعتبر كل من يقابله في الشارع مصاباً وأن يلتزم بالإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

و قال:"نحن أمام مرض حقيقي يقتل الناس وعلينا أن نتعامل بحذر شديد ومسؤولية كبيرة كي نحمي أنفسنا وأحبابنا".

و كشف ضهير بأن لجنة التطعيمات الوطنية على تواصل مستمر لمناقشة التطعيمات، و أن وزارة الصحة ستقوم بتوفير اللقاح للمواطنين بغزة عبر وزارة الصحة حال توفره.

و عبر عن امله في توفر اللقاح مع نهاية الشتاء وبداية الربيع حتى يتم تطعيم ٧٠% من المواطنين، حيث سيتم البدء بالأكثر عرضة للإصابة.

و تابع يقول: "نعيش مرحلة تفشي عالية ولم نصل لذروة الوباء، بل ونتوقع ازدياد الحالات المصابة خلال الأيام المقبلة وخاصة في فصل الشتاء، و ما نعول عليه هو التزام المواطنين، وقد نصل للإغلاق الشامل المشدد لنسيطر على المرض إذا لم يلتزم المواطن".