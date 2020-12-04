جامعة الازهر تقرر تعليق التدريس للمساقات العملية في الجامعة واستكمالها لاحقا

قررت جامعة الازهر في غزة اعطاء المحاضرات لمرحلتي البكالوريس والدراسات العليا إلكترونياً على منصة المودل، و تعليق التدريس للمساقات العملية في الجامعة واستكمالها لاحقا.

و أوضحت الجامعة في تصريح صادر عنها مساء اليوم الجمعة أنه سيتم عمل الترتيبات اللازمة لمناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه وفقاً للاجراءات الصحية اللازمة.

و اكدت الجامعة أن الدوام الإداري في الجامعة سيكون جزئياً من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهراً من الأحد حتى الخميس أسبوعياً؛ لانجاز المعاملات الطلابية في عمادة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة وعمادة الدراسات العليا والدائرة المالية والدوائر الادارية التى يطلب منها الحضور.

و لفتت الى أنه سيتم استقبال أعداد محدودة من الطلبة المراجعين؛ مؤكدة على ضرورة التزامهم باستخدام الكمامة ومغادرة الحرم الجامعي فور الانتهاء من إنجاز معاملاتهم.

و اكدت على ضرورة التزام دوائر الجامعة بالإجراءات اللازمة لضمان صحة وسلامة الطلبة المراجعين والموظفين.

و كانت وزارة الداخلية بغزة، اعلنت مساء امس الخميس، عن عدة إجراءات وقائية جديدة في سبيل الحد من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم، في مؤتمر صحفي، إنه تقرر إغلاق المساجد والمدارس والجامعات ورياض الأطفال بشكل كامل، اعتباراً من يوم السبت الموافق 5 ديسمبر الجاري، باستثناء مرحلة الثانوية العامة ودور الحضانة.