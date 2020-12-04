مسؤول بالصحة: هناك خطورة على حياة اصحاب الامراض المزمنة

أكد المدير الطبي في المستشفى الأندونيسي د.محمد أبو ندى أن الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة عليهم خطورة إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

و أوضح ابو ندى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للمرضى، حيث يتم عمل فحوصات لكمية الأكسجين في الدم والتنفس والنبض لتقييم الحالة المصابة لأن الفيروس متحول.

و لفت الى أن 20% من المصابين يحتاجون للرعاية و 5% يحتاجون للعناية السريرية، و أن الشخص ممكن أن يكون مصاب و معدٍ ولا تظهر عليه أعراض.

و بين ابو ندى أن نقص الأكسجين عن المرضى يؤدي لظهور أعراض عليهم تماماً كالغريق، والأكسجين بمثابة إنقاذ لهم.

و أكد أن كل المرضى سواسية ونعالجهم بنفس النمط ومهنتنا إنسانية فنعالج الجميع.

و أشار المدير الطبي للاندونيسي الى أن حدة الإصابة تختلف من مريض لآخر باختلاف كمية الفيروس التي تعرض لها ومناعة جسم المريض نفسه.

و جدد ابو ندى تأكيده على أن كسر سلسلة الوباء تكون بإلتزام الشعب كله بارتداء الكمامة لمدة 21 يوماً، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع مسؤوليته إلى جانب وزارة الصحة.