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مسؤول بالصحة: هناك خطورة على حياة اصحاب الامراض المزمنة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:10 - 04 ديسمبر 2020
مرضى الكلي مرضى الكلي
تقارير
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أكد المدير الطبي في المستشفى الأندونيسي د.محمد أبو ندى أن الكثير من أصحاب الأمراض المزمنة عليهم خطورة إذا أصيبوا بفيروس كورونا.

و أوضح ابو ندى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة للمرضى، حيث يتم عمل فحوصات لكمية الأكسجين في الدم والتنفس والنبض لتقييم الحالة المصابة لأن الفيروس متحول.

و لفت الى أن 20% من المصابين يحتاجون للرعاية و 5% يحتاجون للعناية السريرية، و أن الشخص ممكن أن يكون مصاب و معدٍ ولا تظهر عليه أعراض.

 و بين ابو ندى أن نقص الأكسجين عن المرضى يؤدي لظهور أعراض عليهم تماماً كالغريق، والأكسجين بمثابة إنقاذ لهم.

و أكد أن كل المرضى سواسية ونعالجهم بنفس النمط ومهنتنا إنسانية فنعالج الجميع.

و أشار المدير الطبي للاندونيسي الى أن حدة الإصابة تختلف من مريض لآخر باختلاف كمية الفيروس التي تعرض لها ومناعة جسم المريض نفسه.

و جدد ابو ندى تأكيده على أن كسر سلسلة الوباء تكون بإلتزام الشعب كله بارتداء الكمامة لمدة 21 يوماً، مشدداً على ضرورة أن يتحمل المجتمع مسؤوليته إلى جانب وزارة الصحة.

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