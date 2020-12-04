"إسرائيل" توقع اتفاقية لشراء 6 ملايين لقاح ضد كورونا

أعلنت كتب رئيس حكومة الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الجمعة، أنه تم التوقيع على اتفاقية مع شركة الأدوية الأميركية العملاقة موديرنا لشراء 6 ملايين جرعة من لقاح كورونا في زيادة عدد اللقاحات من الشركة بنسبة 3 أضعاف من المتوقع وصولها في وقت مبكر من عام 2021.

وأبرمت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي الاتفاقية مع شركة مودِرنا مفادها زيادة كمية اللقاحات التي ستزود الشركة "إسرائيل" بها في عام 2021 بـ 3 أضعاف، لتبلغ كمية اللقاحات 6 ملايين بدلاً من مليونيْ لقاح والتي ستكفي لـ 3 ملايين شخص". بناء على ايعاز من مكتب نتنياهو ووزير صحة الاحتلال .