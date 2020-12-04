تجمع الفنانين يستنكر استجابة الفنان الاماراتي وليد الجاسم لدعوة "إسرائيلية"

استنكر تجمع الفنانين الديمقراطيين الفلسطينيين الإطار الفني للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، قيام الفنان الإماراتي وليد الجاسم ووفد مرافق له بزيارة مدينة القدس بدعوة من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وعبر تجمع الفنانين الديمقراطيين الفلسطينيين في بيان له، عن رفضه لكل أشكال التطبيع، مؤكداً على أهمية توحيد الموقف العربي للفنانين من أجل إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية، والحث على محاسبة المتورطين في التطبيع مع دولة الاحتلال.

وأكد التجمع على ضرورة أن يكون الارتباط عضوياً بين المثقف والفنان العربي وقضية فلسطين التي كانت وما زالت قضية العرب المركزية.

وناشد التجمع كافة الفنانين والمثقفين العرب إلى تنظيم حملة مضادة للرواية "الإسرائيلية" عبر شتى الوسائل المتاحة من أجل تحصين المنظومة العربية من الاختراق بشتى أشكالها السياسية والإعلامية والاقتصادية والفنية.

وبحسب مصادر إعلامية عربية، إن الفنان الإماراتي وليد الجاسم، وصل دولة الاحتلال في إطار تعاون فني مع فنانين "اسرائيليين" في أعقاب توقيع اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي.

واقتحم الوفد بحماية شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة القدس والمسجد الأقصى، وأدوا جولة تصويرية في باحاته.