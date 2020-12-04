السيسي يجهز للقاء فلسطيني اسرائيلي في القاهرة لانطلاق المفاوضات

قالت القناة الإسرائيلية 12 ان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجري محادثات مع وزير الخارجية الفلسطيني ووزير الخارجية "الإسرائيلي" بشكل منفصل في محاولة لبدء المفاوضات.

وأضافت القناة أن المقترح لقي ترحيباً رسمياً من قبل الرئيس محمود عباس إلا أنه بحسب التقرير "الإسرائيلي" لا يتخلى عن التحرك السياسي بمشاركة اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

واتفق الرئيس السيسي مع عباس خلال زيارته للقاهرة على استدعاء وزيري خارجية "إسرائيل" وفلسطين للقاهرة على حدة لإجراء محادثات بشأن بدء مفاوضات تحت رعاية "مجموعة ميونيخ" التي تضم مصر والأردن وفرنسا وألمانيا.

ويهتم الرئيس المصري باستضافة قمة مشتركة بين الرئيس الفلسطيني عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، والتي من شأنها أن تفتتح عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن. بحسب موقع i24 الاسرائيلي.