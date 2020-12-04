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طائرة لحزب الله تخترق أجواء الاحتلال وتصور مشاهد ستبثها مساء اليوم

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:54 - 04 ديسمبر 2020
طائرة استطلاع تابعة لحزب الله طائرة استطلاع تابعة لحزب الله
تقارير
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اخترقت طائرة لبنانية مسيرة تابعة لحزب الله أجواء دولة الاحتلال الإسرائيلي أثناء تنفيذ جيش الأخيرة تمرينا يحاكي إسقاط الطائرات المسيرة.

وبحسب ما نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية، فإن الطائرة التقطت صورا من داخل "إسرائيل" وعادت بسلام يوم 26 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي في اليوم الثاني لمناورات عسكرية "إسرائيلية" كانت تحاكي إسقاط طائرات مسيرة قادمة من لبنان وسوريا.

وجاء ذلك أثناء "حركة ناشطة للطائرات الحربية والمروحية الإسرائيلية".

وقالت الصحيفة: "في اليوم الثاني من المناورة التي كان بين أهدافها أيضا "منع منظومات طائرات الدرونز من أي نوع وأي حجم من تجاوز الحدود"، وفي ذروة استنفار العدو، تمكنت طائرة استطلاع تابعة للمقاومة من اختراق الأجواء الفلسطينية المحتلة فوق منطقة الجليل، قبل أن تعود إلى قاعدتها في لبنان من دون أن تكتشفها رادارات جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وتابعت أن مشاهد التقطتها الطائرة المسيرة ستبث على قناة المنار مساء الجمعة.

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