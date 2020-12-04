خطيب الأقصى حذر من محاولات خبيثة لاستهداف أهل القدس

حذر خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين من الحملات الإسرائيلية التي تستهدف أبناء الجيل الناشئ والتي تحاول قلب الجغرافيا وطبيعة السكان، وتسعى لانتزاعهم من تاريخهم وحضارتهم وانتمائهم.

ووصف الشيخ حسين خلال خطبة الجمعة المحاولات الاسرائيلية بالخبيثة، التي تسعى إلى تفكيك النسيج الاجتماعي في القدس، مشيراً أن الهدف منها أن تعم الفوضى وأن يسود الخلل بين أقطاب المجتمع.

وذكر حسين أن الاحتلال يشن هجمة كبيرة على القدس وأهلها وعقاراتها ومقدساتها، مؤكداً أن كل هذه المخططات والحملات المسعورة والتواطئ بالسر والعلن مكشوفة، وأن القدس مدينة ضاربة في عمق التاريخ ولا تضيرها كل هذه الحملات وأن المرابطين ثابتون ومتجذرون في هذه الأرض.

وقال الشيخ حسين: "المسجد الأقصى لا مكان له إلا في القدس وفي قلوب المؤمنين وعقيدة المسلمين الذين دافعوا عنه ورابطوا فيه منذ الصدر الأول للإسلام وإلى وقتنا الحاضر وحتى يرث الله الأرض وما عليها".

وأضاف أن كل الاقتحامات والاعتداءات ومحاولات تغيير الوضع القائم لن تغير حقيقة أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد، ولا يجوز لهم أن يشاركوه مع كائن من كان في عبادة مشتركة فيه فهو وضع لتوحيد الله تعالى فقط.

وذكر أن الاعتداءات طالت مقبرة اليوسفية التي تضم رفات الصحابة والصالحين وباب الرحمة، ودعا أهل القدس للرباط والثبات في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه.

وأدى نحو 15 ألف مصل، اليوم صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك في ظل إجراءات السلامة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وانتشر المصلون في الباحات والمساجد المسقوفة في الأقصى، كما عمل عشرات المتطوعين على وضع أشرطة التباعد وتوزيع الكمامات والقفازات، وسجادات الصلاة.