فلسطين تسجل 17 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، عن تسجيل 17 حالة وفاة و1968 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا في فلسطين، إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 76.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 22.7%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة في الضفة الغربية "بيت لحم (2)، جنين (3)، طولكرم (2)، نابلس (2)، قلقيلية (1)"، قطاع غزة (7) حالات وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: الخليل (211)، جنين (185)، بيت لحم (116)، نابلس (204)، طولكرم (98)، رام الله والبيرة (158)، طوباس (43)، سلفيت (72)، قلقيلية (37)، أريحا والأغوار (11)، قطاع غزة (788)، ضواحي القدس (45).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (143)، جنين (110)، نابلس (189)، طولكرم (105)، رام الله والبيرة (148)، سلفيت (74)، قلقيلية (50)، أريحا والأغوار (12)، طوباس (60)، بيت لحم (141)، ضواحي القدس (178)، قطاع غزة (746).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 71 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 20 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.