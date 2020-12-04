الجامعة الاسلامية تصدر بيانًا بشأن المحاضرات الوجاهية والاختبارات

أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة، انتهاء المحاضرات الوجاهية مع الاستمرار في التعليم الإلكتروني لإنهاء ما تبقى من المقررات الدراسية النظرية والعملية.

وقالت الجامعة في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إنها قد أنجزت تدريس معظم المقررات العملية للفصل الدراسي الحالي 2020-2021 وتدريس العديد من متطلبات التخصص وجاهيًا بالجامعة لطلبة السنة الأولى.

ودعت لضرورة متابعة الطلبة لتعليمات الشؤون الأكاديمية بشأن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020-2021.

وأشار الجامعة إلى استمرار خدمة الطوارئ في مقر الجامعة الرئيس، وكذلك في فرع كلية الطب وفرع الجنوب لإنجاز المعاملات الضرورية للطلبة والخريجين، وذلك أسبوعيًا من يوم الأحد وحتى يوم الأربعاء من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.