سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4/12/2020، حيث ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في التعاملات المبكرة بشركات الصرافة ارتفاعا طفيفا، ويرفق لكم موقع فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليوم الجمعة.

سعر صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 4/12/2020

وحسب موقع البنك المركزي المصري، زاد متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، قرشا واحدا إلى 15.61 جنيه للشراء، و 15.71 جنيه للبيع، مقابل نحو 15.60 جنيه للشراء، و 15.70 جنيه للبيع، أمس الخميس.

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي المصري، الخميس، إنه يعتزم طرح أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة مليار دولار خلال الأسبوع المقبل.

تراجع معدل الفقر

وتراجع معدل الفقر في مصر لأول مرة منذ قرابة 20 عاما، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية الخميس الماضي.

وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن معدل الفقر في مصر سجل 29.7%.

وأضاف خلال مؤتمر الإعلان عن نتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/2020، إن هذا "يعكس جدية الحكومة المصرية في محاربة الفقر".سعر صرف الدولار في مصر اليوم الجمعة 4/12/2020