سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 4/12/2020، ويرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم الجمعة، حيث تهتم شريحة واسعة من المواطنين خاصة التجار ومحلات الصرافة بأسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الجمعة 4/12/2020

وأعلنت نقابة الصرافين تسعير سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية ليوم الجمعة 4/12/2020 حصرا وبهامش متحرك بين: الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع بسعر 3900 حدا أقصى.