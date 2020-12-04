سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الجمعة 4/12/2020، حيث يرفق لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري، سعر صرف الدولار في سوريا، والذي يهتم فيه شريحة كبيرة من المواطنين، خاصة أصحاب المحلات التجارية والصرافة والتجار، ونعرض عليكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية الجمعة 4/12/2020





اسعار الذهب في سوريا اليوم الجمعة

مرسوم جديد لدفع بدل الخدمة العسكرية بالليرة السورية

وبحسب شام تايمز، فإن النصوص التي تُعنى بالبدل ودفعه تشمل البندين (أ-ب) من (أولاً) من تعديل المادة (13) المنصوص عنه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 ، واللذان ينصان على:

“أ – يحق للمكلف بالخدمة الإلزامية الذي تقرر وضعه بخدمة ثابتة دفع بدل نقدي مقداره ثلاثة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد.

كما تشمل النصوص التي تُعنى بالبدل البند (أ) من (سادساً) من الفقرة (ثانياً) من تعديل المادة (13) المنصوص عنه في المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، والتي تنص على: “أ – يحق للطيار العامل لدى مؤسسة الخطوط الجوية السورية الذي تم تأجيله وفقاً للفقرة (ثانياً) من المادة /10/ من هذا القانون لمدة خمس سنوات متواصلة أو الذي أتم خمس سنوات خدمة فعلية لدى المؤسسة المذكورة، واستمر خلالها بمزاولة المهنة دفع بدل نقدي مقداره عشرة آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الذي يحدده مصرف سورية المركزي بتاريخ التسديد”.

مصرف سورية المركزي وفي معرض تطبيقه المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 المذكور أعلاه ينوّه إلى نواحٍ عدة، مبيناً أن دفع البدل بالليرات السورية ينحصر بتطبيق البندين آنفي الذكر من المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020، ولا ينطبق على بقية مواد المرسوم، في حين ينحصر دفع البدل النقدي سواء كان بالليرات السورية أو الدولار الأمريكي أو اليورو في فروع مصرف سورية المركزي بالمحافظات.