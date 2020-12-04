اجتماع سري بين وزير خارجية الاحتلال ونظيره الأردني بشأن المفاوضات

كشف الاعلام العبري، اليوم الجمعة، إن وزير الخارجية "الإسرائيلي" جابي أشكنازي، اجتمع سرًا بالأمس، بوزير خارجية الأردن أيمن الصفدي.

وأوضحت قناة كان العبرية، إن الاجتماع جاء لبحث سبل استئناف المفاوضات "الإسرائيلية" – الفلسطينية.

ويأتي ذلك في أعقاب فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وخسارة المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب، حيث أبدى مسؤولين فلسطينيين أبدوا استعدادهم للعودة إلى المفاوضات.

وفي العاشر من نوفمبر، أبدى رئيس السلطة محمود عباس، استعداده "لفتح صفحة جديدة من أجل السلام والأمن والاستقرار للجميع في منطقتنا والعالم.

وتوقفت مفاوضات السلام الفلسطينية "الإسرائيلية" منذ أبريل/ نيسان 2014؛ لعدة أسباب بينها رفض "إسرائيل" إطلاق سراح معتقلين قدامى، ووقف الاستيطان