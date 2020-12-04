طقس فلسطين: أجواء باردة نسبيا وفرصة لتساقط الأمطار

توقعت الأرصاد الجوية، أن تبقى درجات الحرارة مستقرة حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، اليوم الجمعة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بشكل عام مع تشكل للسحب المتفرقة وفرصة محدودة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية بوجه عام، والله تعالى أعلم

أما غدا السبت، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة الى أدنى بقليل، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً بشكل عام مع تشكل للسحب المتفرقة وفرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في بعض المناطق.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية بوجه عام.

أما يوم الأحد، لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة التي تكون حول معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة الى باردة نسبياً ومستقرة بشكل عام.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح غربية نهاراً وتتحول الى شمالية شرقية ليلاً.

ويوم الاثنين ترتفع درجات الحرارة التي تصبح أعلى من معدلاتها السنوية العامة، وفي ساعات الصباح تسود أجواء باردة نسبياً بشكل عام، وخلال ساعات النهار تسود أجواء خريفية مائلة للبرودة بشكل عام.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية جافة وتنشط أحياناً.