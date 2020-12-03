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سعر صرف الدولار يسجل تراجعاً امام الليرة السورية اليوم الجمعة 4/12/2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:16 - 03 ديسمبر 2020
الليرة السورية مقابل الدولار الليرة السورية مقابل الدولار
تقارير
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سجل سعر صرف الدولار اليوم الجمعة 4/12/2020 تراجعاً أمام الليرة السورية في تعاملات السوق السوداء.

و جاء سعر صرف العملة الخضراء اليوم الجمعة 4/12/2020 عند 2675 ليرة للشراء و2695 ليرة للبيع مقابل 2710 ليرات للشراء و2740 ليرة للبيع أمس.

ويتغير متوسط سعر الدولار مقابل الليرة، في السوق الموازية، حسب العرض والطلب، والنطاق الجغرافي بالمحافظات الرئيسية الأربع "دمشق، حلب، إدلب، منيج" بفوارق تصل إلى نحو 100 ليرة.

أما في البنوك المركزية السورية، فقد استقر سعر صرف الدولار الامريكي عند 1250 ليرة للشراء ونحو 1262 ليرة للبيع.

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