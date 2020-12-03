اجمل عبارات عام 2021- اجمل مسجات السنة الجديدة 2021، حيث نرفق لكم في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أجمل العبارات والمسجات، ويمكنك ان ترسل التهاني واجمل العبارات والمسجات إلى اهلك واصدقائك واحبابك.

عبارات تهنئة بالعام الجديد للحبيب 2021

كن اول من يرسل تهنئة العام الجديد للحبيب مع مجموعة رسائل مميزة للحبيب بمناسبة السنة الجديدة 2021 اجعل الحبيب يشعر باهتمامك مع بداية العام الجديد باستقبال رسالة تهنئة منك

زوجتي الحبيبة .. شريكة عمري الغالية .. أهديكِ وردا وعطرا .. يقتبس جماله ورائحة من جمالكِ .. واقدم لكش

تهنئة من القلب الذي عشقكِ .. بمناسبة قدوم عام جديد.

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وإنت بخير.

أشرقت شمس يوم جديد .. لتخبرنا بولادة سنة جديدة.

عبارات عن العام الجديد 2021 أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك .. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك.

أنتهى هذا العآم وبدأ عام جديد وأكررها كل عآم أفتقدك ي سيدتي وبشدهألم يحن الوقت لترجعي وترتمي في

أحضاني لقد أشتقت إليكي.

أنقلُ حبّي لكي من عام إلى عام أنقل صوتك ورائحتك ورسائلك ورقم هاتفك وصندوق بريدك وأعلّقها في خزانة

العام الجديد وأمنحك تذكرة إقامة دائمة في قلبي.

تهنئة بالعام الجديد لصديقتي والاصدقاء

اجمل رسائل تهنئة بالعام الجديد للاصدقاء.. سارع بمشاركة البهجة بالعام الجديد مع اصدقائك عبر رسائل التهنئة بالعام الجديد من موقع محيط.

أيام قليله وبنتهي هذا العام بكل أفراحه وأحزانه وتنطوي صفحاته معلنا بداية عام جديد فلنبدأ هذا العام بالحب والتسامح.

ابعث سلامي مع الطير.. واسبق الكل والغير .. وأقول لك : ((كل عام وانت بخير)).

احلي لحظه في حياتي اسمعك تقول كل عام وانت بخير بمناسبة العام الجديد.

اغلقوا دفتر الماضي، وكل عام والبسمه تغمر محياكم.

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه براس السنة الجديدة الميلادية وبوسه لاحلي خدود ورديه.

اللهم إنا نسألك بحق هذا اليوم .. أن تسهل علينا كل صعب عسير وان تتحقق أمانينا وان ترزقنا حياة طيبة مع من

نحب وان تجعل هذا العام سعيد على الجميع.

المتفائل يرى في العام الجديد صفحة بيضاء جديدة نكتب عليها أمنياتنا والمتشائم يرى فيه صفحة من العمر إنطوت.

كلمات بمناسبة السنة الجديدة

عآم جديد سيكون مليء ب الشغف والحنين ل ايام مضت ساعات قليلة تفصلنا عن خيوط فجر عام جديد يارب فجر يشرق معه كل حلم غائب يارب نكون به خير مماكنا.

عامّا جديدّ يطلّ علينا من نافذة الأملّ والتفاؤل صباح كل شيء جديد.

عام جديد، عام سعيد، عمر مديد، للكل والجميع وكل عام وأنتم ومن أحببتم بخير.

في السنة الجديدة اخاف عليك من الدّنيا واخاف علي من دونك.

في العام الجديد كل عام وانا أميرة كل عام وانا بخير كل عام والكذب خيبة كل عام والهم غير.

كل عام وقلوبنا بالحب في الله أنقى كل عام وأرواحنا بذكر الله أنقى كل عام وصفحات أيامنا بحب الخير ترقى كل

عام وعلاقتنا بأحبائنا بماء الود تسقى .

لاحلى قمر .. عطر وزهر .. مع كرت .. يقول: سنه سعيده: يا اغلى البشر.

مامن جديد و يا حبيبي تطمّن إنت حبيب السنه و الشتا و العام الجديد.

تهنئة رسمية بالعام الجديد

مرت سنة وجات سنة وراحت سنين وبتجي سنين وحبك بقلبي محفوظ وأمين وكل عام وإنت بخير.

مرت سنة وجت سنة و أنا وأنت في عز وهنا .. أهنيك بالعام الجديد.

مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

نصيحة محب شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة .

اجمل كلمات عن العام الجديد 2021 وابتدى عآم جديد لنبتديه بحلم جديد ونضع احلامنا وامالنا بايدينا ونجعل الله معنا في كل وقت لنحقق كل مانريد.

ودعت بك عام مضئ و اقبلت بك عام جديد يٓ عسا كل اعوامك سعاده وهناء.

ودّعت بك عام مضى وأقبلت بك عام جديد.

وعسى أن يكون العام الجديد مفتاح خيرلكل شيء جميل.

ومع قرب نهاية العام الحالي، حاول أن تتخلص من أي شيء لا يستحق الانتقال معك للعام الجديد.

يا طيور السلام مري عليهم وبالعام الجديد هنيهم وقوليلهم إني أدعيلهم بسنة خير وربنا يحقق أمانيهم.

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كل عام ونتم بألف خير و سلامة نبدأ عام جديد و نتعير إلى الفضل، و بتوفيق إلى الجميع.

رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021

اجمل عبارات عن العام الجديد 2021 مسجات السنة الجديدة

اجمل عبارات عن العام الجديد 2021 مسجات السنة الجديدة

اهديك عطر الورد والوانه .. وارسل جواب انت عنوانه .. واهنيك بقدوم العام الجديد وايامه.

بدأ عام جديد و هي برفقتي و هذا م يسمّى ب السعادة المطلقة.

راحت سنة بكل ما فيها .. وجتنا سنة وش يا ترى فيها لكن أكيد إنت… أغلى واحلى مافيها.

راح العيد وجاء عام جديد كيف افرح واكون سعيد والغالي بعيد وانا وحيد.

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات .

طلت علينا ليلة رأس السنة ولكل محب وصديق نقدم تهانينا ونسال الكريم يعطيهم ويعطينا من الخير والسعاده

وكل اللى يرضى امانينا وكل عام ونحن وانتم الى الله اقرب.

عبارات تهنئة بالعام الجديد تويتر

لا تنظر خلفك فذلك ماضي يؤلمك

ولا الى اليوم فانه حاضر يزعجك

ولا الى الامام فهو مستقبل قد يؤرقك

لكن انظر الى فوق فان لك ربا يرحمك

ايام قليله وستطوى صفحه العام الى يوم القيامه وستفتح صفحه بيضاء لعام جديد فاريد ان اعتذر لقلوب احبتي لا اعلم اهي راضيه عني ام ساخطه علي لفعل جهلته او تقصير تماديت به او غيبه اغتبتهم بها فاعيد للقلوب الصفاء والمحبه فمن يدري نعيش الى العام المقبل

انا سامحتك اذا غلطت في حقي باي طريقه ،، وانثر لك الورود ،،

{دائما حاول ان تصل للقمه حتى لو خانك اقرب الناس وتخلى عنك ادعي ربك في السر والعلن لا تسافر بحثا عن السعاده او عن شخص يفهمك لاني انا بجانبك الى الابد}

قمه الحب ان تحب من جرحك

قمه الوفاء ان تنسى جرح الحبيب

قمه الوصل ان تصل من قطعك

قمه الاحسان ان تحسن لمن اساء لك

قمه التسامح ان تعفوا عمن ظلمك

قمه القمم ان يكون كل ذلك لوجه الله

كلمات وداع عام واستقبال عام جديد

ما اجمل ان يكون لديك انسان

يسأل عنك ان غبت

يقترب منك اذا بعدت

ما اجمل ان يكون لديك في الدنيا انسان

يخاف عليك يحبك يرعاكيشاركك الفرح والسعاده والالم

ما اجمل ان تندمج ارواحكم معا فتصبحوا قلبا وعقلا واحدا تفرحون معا تحزنون معا وتتألمون معا

مااجمل ان يكون لديك انسان

يحسن الظن بك ويغفر ان اخطأت ويلتمس لك العذر ان اسأت له

ما اجمل ان يحفظ غيبتك ويدافع عنك

ما اجمل ان يكون لديك انسان

يشدد من ازرك ان ضعفت ويشجعك ان تراجعت وينصحك ان اخطأت

ما اجمل ان يكون لديك انسان

كاتمآ للسر حافظآ للعهد وفيآ للوعد صادق اللسان والقلب

فاذا كنت تملك هذا الشخص فهنيئآ لك به فقد ربحت

فحافظ عليه كعينيك واحمد الله على نعمته عليك

انسان كهذا في الزمن الذي نعيش فيه كنز مفقود

اذا وجدته لا تجعله يضيع منك هباءآ

كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الجديد

مع اجمل وارق واعذب تحيه لكم من كل قلبي كلها احترام و تقدير