أجمل عبارات معايدة للتهنئة بالعام الجديد 2021

يقترب العالم من انتهاء العام الميلادي الحالي 2020، و يبحث الكثيرون من خلال محركات البحث عن بطاقات معايدة و رسائل تهنئة بالعام الجديد 2021، و ذلك لارسالها الى من يحبونهم و يريدون تهنئتهم بحلول العام الجديد 2021.

وكالة فلسطين اليوم جمعت لكم مجموعة مميزة من الرسائل والعبارات والكلمات الخاصة للتهنئة برأس السنة الميلادية الجديدة 2021.

و ربما تختلف مظاهر احتفال السنة الجديدة 2021، نظراً لحالة الاجراءات التي تتخذها معظم الدول حول العالم لمواجهة وباء كورونا، كوفيد-19، إلا أن الرسائل لغة ثابتة تقرب كل المسافات.

عبارات تهاني العام الجديد 2021

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وسنة سعيدة عليكوا وعلينا

مع آخر لحظات راس السنة نطفي شموع ونشعل شموع نتمى لكم سنة حب بلا دموع.

سنة جديدة على الابواب وحبك بقلبي لسه ما مات مصيرك ترجع لي وتندم على اللي فات .

أنا وقلبي فدى عيونك أنا تعودت على فنونك وما أبي سنة جديدة بدونك أبي أعيش روعة جنونك

نصيحة محب شوف نفسك هالسنة وحاسبها وشوف غلطاتك وعدلها وإبدى سنة جديدة بنفس حلوة وبريئة .

مسجات العام الجديد 2021

ودعت بك عام مضى وأقبلت بك عام جديد يلي حياتي لك فدى يالله عسى عامك سعيد

ياحظك يابختك مين قدك انا بقولك “كل عام وإنت بخير”.

خاص للغالين عمر السنه قرب على آخر العام وأبي اتزهب للحياة الجديده..أبنسف الماضي وأحكمه بالأعدام إلا غلاك أنا أشهد إني بزيده..دام الجسد هاليووم تقواه الأقدام تبقى الأماني في سنتنا الجديده.

بدقها جلسه في صندوق الوارد حتى 1 يناير 2021 عشان اكون اول شخص يقول لك كل عام وانت بخير ياعز الناس.

أحلى لحظة في حياتي أني أسمعك تقول فيها.. كل عام و أنتم بخير.

الله ياسرع الليالي والايام.. الوقت يجري والليالي سريعه.. باقي قليل وتنطوي صفحة العام.. جعل السعاده والسعد في تبيعه.

مع اخر لحظات نطفي شموع ونتمني لكم سنه حب جديدة بلا دموع.

مرت سنين وسنة جديدة بتمر وإحنا الله يعين يدمينا فراقكم المر.