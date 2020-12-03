نيمار: لم أنتقل إلى باريس سان جيرمان لكي ألعب في الدوري الأوروبي!

أكد نجم باريس سان جيرمان نيمار أنه لم يفكر أبدًا في مسألة الخروج من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ينوي القتال من أجل البقاء في البطولة الأوروبية الكبرى.

جاءت تصريحات نيمار عقب الفوز المهم على مانشستر يونايتد مساء أمس، في الجولة الخامسة دور مجموعات البطولة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونجح نيمار في تقديم أداء رائع خلال المباراة، ترجمه إلى هدفين.

وقال نيمار في تصريحات نشرتها شبكة "esporteinterativo" الإسبانية: "لا يمكنك التخلي عن حلم الفوز بدوري الأبطال، اليوم نحلم به مرة أخرى".

وأضاف: "لم أر نفسي أبدًا خارج دوري الأبطال، لم أر نفسي ألعب في الدوري الأوروبي، لم يخطر ببالي ذلك أبدًا، ولن يخطر".

وواصل: "لقد خطر ببالي في لحظات مثل هذه أنه يمكنني أن أتحسن، يمكن وصف ذلك بالمسؤولية بأي شكل من الأشكال".

وتابع مصرًا: "كما قلت، لم آت إلى باريس سان جيرمان للعب في الدوري الأوروبي!".

واستكمل: "بالتأكيد مباراة اليوم كانت الأصعب بالنسبة لنا من الناحية الذهنية والبدنية، نعلم أن مباراتنا المقبلة أمام باشاك شهير صعبة كذلك، لكننا نعلم إنه يمكننا الفوز".

وأردف: "لقد أثبتنا اليوم أنه يمكننا الوصول إلى أفضل مستوى، وهذا واضح ولا يلزم إثبات الجودة، لأن فريقنا لديه الكثير".